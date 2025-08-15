വിവിധ റോഡുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുംtext_fields
ദോഹ: അൽ റയ്യാൻ പ്രദേശത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാൽ അറിയിച്ചു. ഗറാഫത്ത് അൽ റയ്യാനിലെ അണ്ടർപാസ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മുതൽ രാവിലെ 10 മണി വരെ താൽക്കാലികമായി അടക്കും. ഗറാഫത്ത് അൽ റയ്യാനിൽനിന്ന് എജുക്കേഷൻ സിറ്റി ഇന്റർസെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
ഹുവാർ റോഡിൽ ഓൾഡ് അൽ റയ്യാനിൽ നിന്ന് എജുക്കേഷൻ സിറ്റി ഇന്റർസെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന അണ്ടർപാസുകളിൽ, ശനിയാഴ്ച മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 22 വരെ ദിവസവും പുലർച്ചെ രണ്ടു മണി മുതൽ രാവിലെ എട്ടുമണി വരെ ഭാഗികമായി റോഡ് അടച്ചിടും.
ന്യൂ അൽ റയ്യാനിൽനിന്ന് അൽ വജ്ബയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് അൽ റയ്യാൻ അൽ ജദീദിലെ അണ്ടർപാസുകളിൽ, ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടുമണി മുതൽ രാവിലെ എട്ടുമണി വരെ ഭാഗികമായി റോഡ് അടച്ചിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ യാത്രക്കാർ മറ്റു റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അഷ്ഗാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
