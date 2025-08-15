Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Aug 2025 2:39 PM IST
    15 Aug 2025 2:39 PM IST

    വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും

    വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും
    ദോ​ഹ: അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​റാ​ഫ​ത്ത് അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ലെ അ​ണ്ട​ർ​പാ​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി വ​രെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ക്കും. ഗ​റാ​ഫ​ത്ത് അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഭാ​ഗ​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ഹു​വാ​ർ റോ​ഡി​ൽ ഓ​ൾ​ഡ് അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ൽ നി​ന്ന് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ​പാ​സു​ക​ളി​ൽ, ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22 വ​രെ ദി​വ​സ​വും പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മ​ണി വ​രെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും.

    ന്യൂ ​അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ വ​ജ്ബ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ അ​ൽ ജ​ദീ​ദി​ലെ അ​ണ്ട​ർ​പാ​സു​ക​ളി​ൽ, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു​മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മ​ണി വ​രെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​റ്റു റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഷ്ഗാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Various roads will be temporarily closed.
