    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:41 AM IST

    വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ റോ​ഡു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ​ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ താ​വൂ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന റോ​ഡി​ലെ ര​ണ്ട് ലൈ​നു​ക​ൾ 15 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു​വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ടും.

    സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ശൈ​രി​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജാ​ബി​ർ ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലെ ലെ​ഫ്റ്റ് ടേ​ൺ ലെ​യ്ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു​വ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ടും. ​അ​ൽ ബി​ദ്ദ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഒ​റി​ക്സ് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ദി അ​ൽ സെ​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന റോ​ഡും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും.വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. ​വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്താ​ൻ മ​റ്റു റോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

