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    Qatar
    Posted On
    date_range 18 July 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 12:39 PM IST

    വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

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    വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണം
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    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ

    അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ബേ​പ്പൂ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ഓ​ർ​മ്മ പു​തു​ക്കി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'ഇ​മ്മി​ണി ബ​ല്യ ബ​ഷീ​ർ' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി. മും​ബൈ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​നു​ഷ്യ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​ക​ല ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ ബ​ഷീ​റി​യ​ൻ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഷീ​റി​ന്റെ കൃ​തി​ക​ളി​ലെ ജീ​വി​ത വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ശോ​ഭാ നാ​യ​ർ, ഷെ​ഫീ​ർ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​നി​ബ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഷം​നാ ആ​സ്മി, സ്മി​ത പൗ​ലോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ല​ത്തീ​ഫ് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ന്റെ രം​ഗാ​വി​ഷ്കാ​രം, ഫൈ​സ​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ ക​വി​താ​ലാ​പ​നം, നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​സീ​സ് മ​ഞ്ഞി​യി​ൽ ബ​ഷീ​ർ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലി ഹ​സ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​ഷാ​ദ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ജീ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​രി​സ്, നൂ​റു​സ്സ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Vaikom Muhammad Basheer Memorial
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