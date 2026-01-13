Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ്കൂ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 7:46 AM IST

    സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    • അ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കും
    • കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel

    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 9, 10 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ടെ​റ്റ​ന​സ്, ഡി​ഫ്തീ​രി​യ, പെ​ർ​ട്ടു​സി​സ് (ടി​ഡാ​പ്) എ​ന്നി​വ​യ്‌​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ​യി​നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പൊ​തു -സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 278 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 51,772 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്‌​സി​ൻ ന​ൽ​കും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​തം നേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​നാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​തം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. 2011ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഈ ​ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മൂ​ലം ദേ​ശീ​യ വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ​പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഹെ​ൽ​ത്ത് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്ക​ബി​ൾ ഡി​സീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് ഈ​ദ് അ​ൽ റു​മൈ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി (2024-2030) പ്ര​കാ​രം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പ​യി​ൻ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ൾ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​രോ​ഗ്യ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും കാ​മ്പ​യി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്രേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​യു​ണ്ടാ​ക​ണം. കൗ​മാ​ര​പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ബൂ​സ്റ്റ​ർ ഡോ​സാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൽ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​ര​ക​മാ​യ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പ​ട്ടു. ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ന​ഴ്സി​ങ് പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശി​ൽ​ൽ​ശാ​ല​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വാ​ക്‌​സി​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​ക​ൾ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന പാ​ർ​ശ്വ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school studentsVaccination Campaigngulf
    News Summary - Vaccination campaign for school students begins
    Similar News
    Next Story
    X