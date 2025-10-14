Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഉ​സ് വ​യേ റ​സൂ​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:39 PM IST

    ഉ​സ് വ​യേ റ​സൂ​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​സ് വ​യേ റ​സൂ​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം
    cancel
    camera_alt

    ഉ​സ് വ​യേ റ​സൂ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​റി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് 'ഉ​സ് വ​യേ റ​സൂ​ൽ' ഇ​ന്റ​ർ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​സം​ഗ -വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ട്രോ​ഫി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്. ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ 19 പ്ര​മു​ഖ സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​വ​റോ​ൾ ട്രോ​ഫി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി (സ); ​കാ​രു​ണ്യ​വും ദ​യ​യും’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വി​ഷ​യം. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി (സ) ​സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി​യു​ടെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ​എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ഷി​ഫ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​യി​ഷ ഫാ​ത്തി​മ മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​മൈ​ർ മു​ജീ​ബ് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തെ​യും പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തെ​യും പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian schoolQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Uswaye Rasool M.E.S. Indian School wins the overall title
    Similar News
    Next Story
    X