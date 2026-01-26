Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 26 Jan 2026 1:09 PM IST
    date_range 26 Jan 2026 1:09 PM IST

    ഉ​സ്താ​ദ് അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ഉ​സ്താ​ദ് അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    സ്കി​യ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​സ്താ​ദ് അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഇ​സ് ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഉ​സ്താ​ദ് അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സ്കി​യ ഖ​ത്ത​ർ) സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    സ്നേ​ഹ​വും പു​ഞ്ചി​രി​യും കൊ​ണ്ട് ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും മാ​തൃ​ക​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​വു​ക​യും മാ​ന​വ​രാ​ശി​യോ​ട് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ അ​തി​ഥി​യാ​യാ​ണ് അ​േ​ദ്ദ​ഹം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ലാ​ൽ ഹ​രി​പ്പാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ദ്നാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​സ്താ​ദി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ഖ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഫ​ഹ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ണ്ടൂ​ർ​ക്കോ​ണം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം, പി.​ആ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ധീ​ർ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ലാ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റി​യാ​സ് മാ​ഹീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

