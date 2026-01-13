Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എസ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി യു.​എ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് ഹെ​ൽ​ബെ​ർ​ഗു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി യു.​എ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് ഹെ​ൽ​ബെ​ർ​ഗു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ഖ​ത്ത​റും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. കൂ​ടാ​തെ, പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് (ക്യു.​സി.​ബി) ഗ​വ​ർ​ണ​റും ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സൗ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യും യു.​എ​സ് ജേ​ക്ക​ബ് ഹെ​ൽ​ബെ​ർ​ഗ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    USqatari prime ministergulf
    News Summary - US Undersecretary meets with Qatari Prime Minister
