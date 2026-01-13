യു.എസ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

യു.എസ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി യു.എസ് സാമ്പത്തികകാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഹെൽബെർഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദോഹയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഖത്തറും യു.എസും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ചും തന്ത്രപ്രധാനമായ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്തു. നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ പിന്തുണക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും ചർച്ചയായി. കൂടാതെ, പൊതുവായ താൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചു.
അതേസമയം, ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (ക്യു.സി.ബി) ഗവർണറും ഖത്തർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ബന്ദർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് ആൽഥാനിയുമായും യു.എസ് ജേക്കബ് ഹെൽബെർഗ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു.
