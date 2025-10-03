Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:31 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ്

    ഖ​ത്ത​റി​നെ സു​പ്ര​ധാ​ന സു​ര​ക്ഷ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​റി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ്
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. ഖ​ത്ത​റി​നെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന സു​ര​ക്ഷാ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടി​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മേ​ലു​ള്ള സാ​യു​ധ ആ​ക്ര​മ​ണം യു.​എ​സി​ന്റെ കൂ​ടി സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും മേ​ലു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. സൈ​നി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ട​ക്കം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​എ​സും ഖ​ത്ത​റും. ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ യു.​എ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​ച​രി​ത്രം മാ​നി​ച്ചും, വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് യു.​എ​സി​ന്റെ ന​യ​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​പ​ക്ഷം, ന​യ​ത​ന്ത്രം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ സൈ​നി​ക​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​വും ഉ​ചി​ത​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ യു.​എ​സ് കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നാ​റ്റോ ഇ​ത​ര സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് യു.​എ​സ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്രം​പി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ വി​ളി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മാ​പ്പു ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​നി​യൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​രോ​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ഡോ​ണൾ​ഡ് ട്രം​പ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ, യു.​എ​സി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ർ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ ക​രാ​റി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ​കൂ​ടാ​തെ, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്


    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു അ​ത്ഭു​ത വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് അ​മീ​ർ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ങ്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

