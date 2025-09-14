Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:13 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് യു.​എ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്
    ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് യു.​എ​സ്
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൽ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, യു.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സ്, സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് യു.​എ​സ്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​യ​ത​ന്ത്ര സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പോം​വ​ഴി​യെ​ന്ന് യു.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൽ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് യു.​എ​സ് നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ദോ​ഹ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഏ​റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സ്, സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ ദൂ​ത​ൻ സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​മേ​രി​ക്ക അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നേ​ര​ത്തേ, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​സ് അ​ട​ക്കം ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, യു.​കെ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് അ​റു​തി വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തി​നി​ടെ, ഖ​ത്ത​റി​ന്‌ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹം​ഗ​റി, റു​വാ​ണ്ട, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USSupportQatar
    News Summary - US reiterates support for Qatar
    Similar News
    Next Story
    X