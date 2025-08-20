Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:37 PM IST

    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘം ദോ​ഹ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ിച്ചു

    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘം ദോ​ഹ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ിച്ചു
    ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിൽനിന്നുള്ള സംഘം ദോഹയിലെത്തിയപ്പൾ

    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റും അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ നേ​ര​ത്തേ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു

    ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ദോ​ഹ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്റെ (എ​ഫ്.​ബി.​ഐ) ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സി​ഡ​ന്റ് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ (സി.​ഐ.​ആ​ർ.​ജി) ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ​സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​വും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തു​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ, എ​ഫ്.​ബി.​ഐ സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി, 2022 ലെ ​ഖ​ത്ത​ർ ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ലും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ, സു​പ്രീം​ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​ഡ് ലെ​ഗ​സി ആ​സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നൂ​ത​ന ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഷെ​യ​റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ക്യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ഐ.​ഒ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ആ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷം അ​മേ​രി​ക്ക, മെ​ക്സി​കോ, കാ​ന​ഡ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഖ​ത്ത​ര്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. വാ​ഷി​ങ്ട​ണ്‍ ഡി.​സി​യി​ല്‍ ഖ​ത്ത​ര്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ല​ഖ് വി​യ ക​മാ​ന്‍ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും യു.​എ​സ് ഹോം​ലാ​ന്‍ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്രി​സ്റ്റി നോ​യെ​മു​മാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ, സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ല​ഖ്‍വി​യ​യും യു.​എ​സി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ എ​ഫ്.​ബി.​ഐ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ര​ട് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സ്വ​ന്തം ​മ​ണ്ണി​ൽ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ വി​ശ്വ​മേ​ള​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​വും ഖ​ത്ത​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​ന്‍മേ​ള​ക​ളി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ഖ​ത്ത​ര്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി 48 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ 2026 ജൂ​ണ്‍ 11 മു​ത​ല്‍ ജൂ​ലൈ 19 വ​രെ കാ​ന​ഡ, മെ​ക്‌​സി​കോ, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്‌​സ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും.

