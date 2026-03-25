Posted Ondate_range 25 March 2026 8:38 AM IST
യു.എസ് പൗരന്റെ മോചനം: ഖത്തറിന് നന്ദി അറിയിച്ച് അമേരിക്കtext_fields
News Summary - US expresses condolences to Qatar over release of US citizen
ദോഹ: അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട യു.എസ് പൗരനെ മോചിപ്പിച്ചതിൽ ഖത്തറിന് നന്ദി അറിയിച്ച് അമേരിക്ക. ഡെന്നിസ് കോയിൽ എന്ന യു.എസ് പൗരനെയാണ് ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ മോചിപ്പിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. യു.എസ് പൗരന്റെ മോചനത്തിനായി യു.എ.ഇ, ഖത്തറും ഇടപെടൽ നടത്തി -അദ്ദേഹം എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
