Madhyamam
    Qatar
    date_range 24 Sept 2025 12:41 PM IST
    24 Sept 2025 12:41 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​പി.​ഐ സേ​വ​നം

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​പി.​ഐ സേ​വ​നം
    ക്യു.​എ​ൻ.​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, ക്യു.​എ​ൻ.​ബി,

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും അ​തു​വ​ഴി ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് യു.​പി.​ഐ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​ൻ.​പി.​സി.​ഐ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പേ​മെ​ന്റ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി (എ​ൻ.​ഐ.​പി.​എ​ൽ) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് (ക്യു.​എ​ൻ.​ബി) പോ​യ​ന്റ് ഓ​ഫ് സെ​യി​ൽ (പി.​ഒ.​എ​സ്) ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് പേ​മെ​ന്റ്സ് ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സ് (യു.​പി.​ഐ) സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    നെ​റ്റ്സ്റ്റാ​ർ​സി​ന്റെ പേ​മെ​ന്റ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നാ​ണ് സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി മാ​റി. ക്യു.​എ​ൻ.​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, ക്യു.​എ​ൻ.​ബി, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പേ​മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​ത് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. പ​ണം കൈ​യി​ൽ ക​രു​തു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യും ക​റ​ൻ​സി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യും, ത​ത്സ​മ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ യു.​പി.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ​ര​സ്പ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യു.​പി.​ഐ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ, ഭാ​വി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ യു.​പി.​ഐ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​തീ​വ സ​ന്തു​ഷ്ട​രാ​ണെ​ന്ന് ക്യു.​എ​ൻ.​ബി ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ യൂ​സു​ഫ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ൽ നീ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. പേ​മെ​ന്റ് രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​നേ​ട്ടം ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ണ​ര​ഹി​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും റീ​ട്ടെ​യി​ൽ, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ച്ചും പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​പ​ണി​ക്ക് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ യു.​പി.​ഐ​യു​ടെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ര​സ്പ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള പേ​മെ​ന്റ് ശൃം​ഖ​ല സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ൻ‌.​പി‌.​സി‌.​ഐ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ റി​തേ​ഷ് ശു​ക്ല പ​റ​ഞ്ഞു. ക്യു.​എ​ൻ‌.​ബി​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്. ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും പ​ണ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

