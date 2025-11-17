Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ വ​രു​ന്നു; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യം

    ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണം
    ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ വ​രു​ന്നു; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യം
    ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ 

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മൊ​ബി​ലി​റ്റി രം​ഗ​ത്ത് സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യ​ക​രം. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് എ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണി​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക്ക് പൈ​ല​റ്റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല‌. എ.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​വും നൂ​ത​ന എ​യ​ർ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ, മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​

    ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​നും ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ളി​ല്ലാ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. സ്മാ​ർ​ട്ട്, സു​സ്ഥി​ര മൊ​ബി​ലി​റ്റി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​തെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ന​വീ​ക​ര​ണ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. സ്മാ​ർ​ട്ട്, സു​സ്ഥി​ര മൊ​ബി​ലി​റ്റി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ര​വ​ധി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി ഡെ​മോ​ൺ​സ്ട്രേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തും. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ന​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം, സു​ര​ക്ഷാ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. പു​തി​യ മൊ​ബി​ലി​റ്റി സി​സ്റ്റം രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​കും അ​ന്തി​മ അം​​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക. ​ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ​തും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ആ​ളി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

