Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയൂ​ണീ​ഖ് പു​തി​യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 8:39 AM IST

    യൂ​ണീ​ഖ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    യൂ​ണീ​ഖ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    പു​തി​യ​താ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത യൂ​ണീ​ഖ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യു​ണീ​ഖ് 2025-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​ബി.​പി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ബി​ന്ദു ലി​ൻ​സ​ണും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​സാ​ർ ചെ​റു​വ​ത്തും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഹ​ബീ​ബും അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ഡ് ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​നാ​യി മി​നി ബെ​ന്നി​യും മ​റ്റ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബേ​ഴ്സും സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റെ​ടു​ത്തു.ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​പ​ക്സ് ബോ​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, യു​ണീ​ഖ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ക​യും പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ​ന്നോ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newsnew leadershipgulf news malayalam
    News Summary - Unique takes on new leadership
    Similar News
    Next Story
    X