Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:29 PM IST

    യു​ണി​ഖ് ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025'

    യു​ണി​ഖ് ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025
    യു​ണി​ഖ് 'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025' ഒ​ാണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന യു​ണി​ഖ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    തു​മാ​മ​യി​ലെ ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ യു​ണി​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ലു​ത്ഫി ക​ല​മ്പ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ന്ദു ലി​ൻ​സ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​മ​ൽ വി​ശ്വം ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ളും നേ​ർ​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന യു​ണി​ഖ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സു​മാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 400ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ന​ൽ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ലൈ​വ് ഷോ, ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള ഫ​ൺ ഗെ​യിം​സ്, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ. ജം​ഷീ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X