    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 1:38 PM IST

    യു​ണീ​ഖ് നേ​തൃ​പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് എ​ക്‌​സി​കോ​ൺ 2k25

    യു​ണീ​ഖ് നേ​തൃ​പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് എ​ക്‌​സി​കോ​ൺ 2k25
    എ​ക്‌​സി​കോ​ൺ 2k25 -യു​ണീ​ഖ് നേ​തൃ​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പിൽ പ​െങ്കടുത്തവർ

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ സെ​ന്റാ​ര വെ​സ്റ്റ്‌​ബേ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ക്‌​സി​കോ​ൺ 2k25 -യു​ണീ​ഖ് നേ​തൃ​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ന്ദു ലി​ൻ​സ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    നേ​തൃ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തെ​യും യു​ണീ​ഖി​ന്റെ ഭാ​വി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ ചെ​റു​വ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ് കോ​ച്ചും മെ​ന്റ​റു​മാ​യ നി​ഷ ശി​വ​റാം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​വ​രു​ടെ സെ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ൾ​ക്കും വി​ങ് ലീ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും ഫെ​സി​ലി​റ്റി ലീ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കി. യു​ണീ​ഖ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​ത്ഫി ക​ല​മ്പ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശ​ക്തി​യും ഘ​ട​ന​യും വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ങ് ലീ​ഡു​ക​ൾ, ഫെ​സി​ലി​റ്റി ലീ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ട്രെ​യി​നി​ങ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ന​ട​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​സ് തോ​മ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ക്യാ​മ്പി​ന് ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

