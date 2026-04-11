    Posted On
    date_range 11 April 2026 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 2:36 PM IST

    ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ ആദരവ് അർപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് പു​രി പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോഹ: ഖത്തറിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം -പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സന്ദർശിച്ചു. എംബസി പരിസരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി സ്മാരക പ്രതിമയിൽ അദ്ദേഹം പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ആദരവ് അർപ്പിച്ചു.

    പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവിഷ്കരിച്ച "ഏക് പേഡ് മാ കേ നാം" എന്ന പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം എംബസി പരിസരത്ത് തൈ നട്ടു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതീകമായാണ് വൃക്ഷത്തൈ നട്ടത്. ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുൽ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    TAGS:Gulf NewsUnion Ministergandhi statueqatar​
    News Summary - Union Minister pays respects to Gandhi statue
