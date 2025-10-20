Begin typing your search above and press return to search.
    20 Oct 2025 10:56 AM IST
    20 Oct 2025 10:56 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് യു​നെ​സ്കോ

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് യു​നെ​സ്കോ. ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, യു.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് യു.​എ​ന്നി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ശാ​സ്ത്ര-​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ യു​നെ​സ്കോ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ബോ​ർ​ഡി​ലെ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സി​ച്ച​ത്.

    ​യു​നെ​സ്കോ 222ാമ​ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് തു​ർ​ക്കി​യ, ബ്രി​ട്ട​ൻ, സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും യു​നെ​സ്കോ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ൻ​സ​ബ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

