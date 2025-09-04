Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:36 AM IST

    അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് വീ​ഴ്ത്തി ഇ​ന്ത്യ
    അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    എ.​എ​ഫ്‌.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം

    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ​യും ശി​വാ​ൽ​ദോ സി​ങ് ചി​ൻ​ഗാ​ങ്ബാ​മി​ന്റെ​യും നേ​ടി​യ ഗോ​ളി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​തി​രെ 2-0ന് ​വി​ജ​യി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ എ.​എ​ഫ്‌.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം. വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മൂ​ന്നു പോ​യ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചു.

    ക​ളി​യു​ടെ 32ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ. മൈ​താ​ന മ​ധ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​കാ​ർ​ട്ട​ൺ നി​ക്സ​ൺ ന​ൽ​കി​യ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ എ​തി​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​മാ​യ സു​ഹൈ​ൽ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കി​ണ​ഞ്ഞു ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബി​കാ​ഷ് യും​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധം ഉ​ല​യാ​തെ നി​ന്നു. ഇ​ഞ്ച്വ​റി ടൈ​മി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ വ​ന്ന​ത്.

    ഇ​ട​തു വി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി താ​രം എം.​എ​സ്. ശ്രീ​ക്കു​ട്ട​ൻ ന​ൽ​കി​യ പാ​സി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ പൊ​സി​ഷ​നി​ങ്ങോ​ടെ കാ​ൽ വ​ച്ചാ​ണ് ശി​വാ​ൽ​ദോ പ​ന്ത് വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും ബ്രൂ​ണെ​യു​മാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ചി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​റ്റു എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും ഒ​മ്പ​തി​ന് ബ്രൂ​ണെ​യെ​യും ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:victoryqualificationIndiaUnder-23 Asia Cup
    News Summary - Under-23 Asia Cup qualification; India secures victory
    Similar News
    Next Story
    X