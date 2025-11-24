Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 24 Nov 2025 1:12 PM IST
    date_range 24 Nov 2025 1:12 PM IST

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ത്രി​ല്ല​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സെ​മി പോ​രാ​ട്ടം ഇ​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് കൗ​മാ​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം. കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ച്ചൂ​ടി​ൽ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ ഇ​ന്ന് സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. വാ​ശി​യേ​റി​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ര​സീ​ൽ, പോ‌​ർ​ച്ചു​​ഗ​ൽ, ഇ​റ്റ​ലി, ഓ​സ്ട്രി​യ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ മു​ന്നേ​റി​യ​തോ​ടെ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ലൈ​ൻ -അ​പ്പ് തെ​ളി​ഞ്ഞു. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​ക അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​മാ​യ മൊ​റോ​ക്കോ​യും ഓ​സ്ട്രി​യ​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​ക ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ജ​പ്പാ​നും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി. ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​ഓ​സ്ട്രി​യ​യും ഇ​റ്റ​ലി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ. രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ര​സീ​ൽ -പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ക​രു​ത്ത​രാ​യ ജ​പ്പാ​നെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ച ഓ​സ്ട്രി​യ, നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​യെ 2 ​ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച്, പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ യു​റോ​പ്യ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ ഇം​​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ എ​ണ്ണം​പ​റ​ഞ്ഞ നാ​ല് ​ഗോ​ളി​നാ​ണ് പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​ത്ത ഓ​സ്ട്രി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വ​ലി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​റ്റ​ലി സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ​ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​റ്റ​ലി, ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​നെ​യും ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നെ​യും ബു​ർ​ക്കി​ന ഫാ​സൊ​യെ​യും കെ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ച്ച ക​രു​ത്തി​ലാ​കും ഇ​ന്ന് ഓ​സ്ട്രി​യ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ആ​ദ്യ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ പോ​ര് ക​ന​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ബ്ര​സീ​ൽ-​പോ​ർ​ച്ചു​​ഗ​ൽ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​വും ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​കും കാ​യി​ക​ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ക. അ​ഞ്ചാം കി​രീ​ട ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ബ്ര​സീ​ൽ, ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​നെ​യും ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 17ൽ ​കു​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​​ഗ്വേ​യോ​ടും പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നോ​ടും പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ നാ​ട​കീ​യ​ത നി​റ​ഞ്ഞ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നെ​തി​രെ ബ്ര​സീ​ൽ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്ക​വു​മാ​യാ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ കു​തി​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തെ​യും പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മെ​ക്സി​ക്കോ​യെ​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​യും തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട ബ്ര​സീ​ലി​ന് ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം.

