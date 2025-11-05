Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ണ്ട​ർ 17...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 6:58 AM IST

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഗോ​ൾ മ​ഴ വ​ർ​ഷി​ച്ച് കാ​ന​റി​പ്പ​ട​യു​ടെ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​ഴു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ചു
    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഗോ​ൾ മ​ഴ വ​ർ​ഷി​ച്ച് കാ​ന​റി​പ്പ​ട​യു​ടെ തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ബ്ര​സീ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: അ​ഞ്ചാം അ​ണ്ട​ർ 17 കി​രീ​ട ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ന​റി​പ്പ​ട​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഗോ​ൾ മ​ഴ വ​ർ​ഷി​ച്ച് തു​ട​ക്കം. ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ചി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ബ്ര​സീ​ൽ ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​ഴു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ല കു​ലു​ക്കി​യ ബ്ര​സീ​ൽ (റു​വാ​ൻ പാ​ബ്ലോ -9) താ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം ഡെ​ൽ (15, 45+4) ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ൾ ഹോ​ണ്ടു​റാ​സി​ന്റെ വ​ല​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ​ത​ർ റ​യാ​ൻ (19), വി​റ്റോ​ർ ഹ്യൂ​ഗോ (59), ആ​ഞ്ച​ലോ (74), ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ മെ​ക് (90) എ​ന്നി​വ​രും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഗോ​ളു​ക​ള​ടി​ച്ച് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹെ​യ്തി​ക്കെ​തി​രെ മി​ന്നു​ന്ന നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഗ്രൂ​പ് ഇ​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്ത് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    ബി​ലാ​ൽ ആ​റ്റി​യ (3), അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ൽ​സോ​ഗ്ബി (11), ഹം​സ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (27), ഒ​മ​ർ ക​മാ​ൽ (72)എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങി ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, നി​ക്കോ​ളാ​യ് പി​യ​റി ഹെ​യ്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി. മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റി​നെ​തി​രെ (4-1) ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി സ്വി​റ്റ്‌​സ​ര്‍ല​ന്‍ഡ്. ക​ളി​യു​ടെ 12ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ ഗി​ല്‍ സ​ഫെ​റി സ്വി​റ്റ്‌​സ​ര്‍ല​ന്‍ഡി​ന്റെ സ്‌​കോ​റി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് ച​ലി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു മു​മ്പ് അ​ഡ്രി​യ​ന്‍ ലൂ​ക്ക്സ് ലീ​ഡ് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി. ഹാ​ഫ് ടൈ​മി​നു​ശേ​ഷ​മി​റ​ങ്ങി​യ സ്വി​റ്റ്‌​സ​ര്‍ല​ന്‍ഡി​നു​വേ​ണ്ടി ജി​യാ​ക്കോ​മോ കൊ​ളോ​ട്ടോ (52), ജി​ല്‍ സ്റ്റീ​ല്‍ (67) എ​ന്നി​വ​രും ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    ഗ്രൂ​പ് എ​ഫി​ൽ ന​ട​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ത്ത് കൊ​റി​യ- മെ​ക്സി​കോ​യെ (2-1) പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ പാ​തി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ നേ​ടി പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം പാ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നാം ​ഇ​യാ​ൻ (49) സൗ​ത്ത് കൊ​റി​യ​യു​ടെ വി​ജ​യ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൊ​ളം​ബി​യ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജ​ർ​മ​നി​ക്ക് സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ 40 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ ഗോ​ൾ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ താ​രം ടോ​ണി ലാ​ങ്‌​സ്റ്റൈ​ന​ർ വെ​റും 16 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ നേ​ടി, ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കൊ​ളം​ബി​യ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. 57ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജു​വാ​ൻ കാ​റ്റാ​നോ കൊ​ളം​ബി​യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ന​സ്വ​ല നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, 2023 ലെ ​ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ 3-1 സാം​ബി​യ​യും ത​ക​ർ​ത്തു

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ -ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് (ഗ്രൂ​പ്പ് ഐ)

    3:30 pm ​പ​നാ​മ - അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് (ഗ്രൂ​പ് ജെ)

    4:00 pm ​പ​ര​ഗ്വേ -ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ (ഗ്രൂ​പ് ജെ)

    4:30 pm ​ഓ​സ്ട്രി​യ -സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (ഗ്രൂ​പ് എ​ൽ)

    5:45 pm മാ​ലി -ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് (ഗ്രൂ​പ് എ​ൽ)

    6:15 pm യു.​എ​സ്.​എ -ബു​ർ​കി​ന ഫാ​സോ (ഗ്രൂ​പ് ഐ)

    6:45 pm ​ഫ്രാ​ൻ​സ് -ചി​ലി (ഗ്രൂ​പ് കെ)

    6:45 pm ​കാ​ന​ഡ -യു​ഗാ​ണ്ട (ഗ്രൂ​പ് കെ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainUNDER-17 WORLD CUPgoalskicks off
    News Summary - Under-17 World Cup; Rain washes out goals, kicks off
    Similar News
    Next Story
    X