Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 12:20 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:20 AM IST

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്: ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്: ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ
    ഫിഫ അണ്ടർ 17 ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം

    ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ വിജയിച്ച ഇറ്റലി

    ദോ​ഹ: 2022ൽ ​ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും വി​ശ്വ​കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന്റെ യു​വ താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണ്ട​ർ 17 ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി. ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കോ​ട്ട തീ​ർ​ത്ത് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ, എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​ഴ്ച. ഓ​സ്ട്രി​യ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സെ​മി​യി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ബ്ര​സീ​ലി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് പോ​ർ​ച്ചു​​ഗ​ലും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ഇ​റ്റ​ലി​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി ഓ​സ്ട്രി​യ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ന്നി ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ലാ​ണ് ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ലു​ട​നീ​ളം തോ​ൽ​വി​യ​റി​യാ​തെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ ഓ​സ്ട്രി​യ​ക്ക് പ​ക്ഷേ, പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മ​ണ ശൈ​ലി പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഓ​സ്ട്രി​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. 32ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര​യി​ലെ അ​നി​സി​യോ ക​ബ്രാ​ൾ ആ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി വി​ജ​യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പോ​ർ​ച്ചു​​ഗ​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യു​ടെ ക​രു​ത്തി​ൽ വി​ഫ​ല​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ലൂ​സേ​ഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഇ​റ്റ​ലി പ​രാ​ജ​യ​പ്പ​ടു​ത്തി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളു​ക​ളും നേ​ടാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ, ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ലി​യോ​നാ​ർ​ഡോ ബോ​വി​യോ​യ്‌​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫൗ​ളി​ൽ റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് വി​റ്റ​ർ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് പു​റ​ത്താ​യ​ത് ബ്ര​സീ​ലി​നെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. 10 പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ ബ്ര​സീ​ലി​നെ​തി​രെ ഇ​റ്റ​ലി ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നി​ര​വ​ധി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ൽ ത​ട്ടി എ​ല്ലാം വി​ഫ​ല​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ 4-2ന് ​ഇ​റ്റ​ലി വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​റ്റ​ലി ബ്ര​സീ​ലി​നെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ ത​ള​ച്ച് ആ​ശ്വാ​സ​വി​ജ​യം നേ​ടി.

    ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ആ​ൻ​ഡ്രി​യ ലു​വോം​ഗോ​യ​യു​ടെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി പി​ഴ​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ ലൂ​യി​സ് പാ​ച്ചെ​ക്കോ, ലൂ​യി​സ് എ​ഡ്വേ​ർ​ഡോ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ലോം​ഗോ​ണി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സേ​വ് ചെ​യ്ത് ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ടു​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​ൻ ഏ​റെ​യു​ണ്ട്. അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ജ​യം ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​ക്കെ​തി​രെ മൊ​റോ​ക്കോ നേ​ടി​യ​തും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. 16 ഗോ​ളി​ന് മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യം മൊ​റോ​ക്കോ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ സ്‌​പെ​യ്നി​ന്റെ 13-0 വി​ജ​യം ഓ​ർ​മ​യാ​യി.

    മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യെ ബു​ർ​ക്കി​നൊ ഫാ​സൊ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്ന വ​സ്തു​ത​ക്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​വി​ജ​യം. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി, യു.​എ.​ഇ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ക​ളി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ജ​ർ​മ​നി, കൊ​ളം​ബി​യ, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് പു​റ​ത്താ​യി. പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​നോ​ട് ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​നും ഓ​സ്ട്രി​യ​യോ​ട് ഇ​റ്റ​ലി​ക്കും സെ​മി​യി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളും ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളും ഒ​രു കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. 48 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മാ​യി വ​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പ്, മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ, ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്, ലോ​ക​ക​പ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ക്ല​ബ് ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ വാ​ർ​ഷി​ക ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​ക്കി മാ​റ്റി​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 2029 വ​രെ ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ളു​ടെ വേ​ദി​യാ​യും ഖ​ത്ത​റി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1985ൽ ​ചൈ​ന​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് 2017ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യും വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി. 2013ൽ ​യു.​എ.​ഇ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ഒ​രു​ക്കി ആ​ദ്യ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​മാ​യി മാ​റി. എ​ന്നാ​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​നെ തേ​ടി കൗ​മാ​ര മേ​ള​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​​ണ്. 2019ൽ ​ബ്ര​സീ​ലി​ലും, കോ​വി​ഡ് ഇ​ട​വേ​ള ക​ഴി​ഞ്ഞ് 2023ൽ ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലു​മാ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ന്തു​രു​ണ്ട​ത്. അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ നൈ​ജീ​രി​യ​യും നാ​ലു ത​വ​ണ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ബ്ര​സീ​ലു​മാ​ണ് കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ്.

