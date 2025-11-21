Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 7:50 AM IST

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇനി എട്ടിന്റെ കളി

    text_fields
    bookmark_border
    ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇനി എട്ടിന്റെ കളി
    cancel
    camera_alt

    പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ ജ​യം നേ​ടി​യ ബ്ര​സീ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ആ​ര​വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദോ​ഹ​യി​ലെ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ ഇ​നി തീ​പാ​റും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദി​യാ​കും. വാ​ശി​യേ​റി​യ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്ര​സീ​ൽ, പോ‌​ർ​ചു​ഗ​ൽ, ഇ​റ്റ​ലി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ മു​ന്നേ​റി​യ​തോ​ടെ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു. ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​വാ​ശി​യേ​റി​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ മൈ​താ​ന​ത്ത് അ​ര​ങ്ങേ​റും. യു​റോ​പ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ പോ‌​ർ​ചു​​ഗ​ൽ ഇ​റ്റ​ലി, ഓ​സ്ട്രി​യ, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക രാ​ജ്യ​മാ​യി ജ​പ്പാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ രാ​ജാ​ക്ക​ൻ​മാ​രാ​യ മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കും ഒ​പ്പം ക​ന്നി ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സൊ​യും സീ​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ്ര​സീ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന എ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 3.30ന് ​ഓ​സ്ട്രി​യ​യും ജ​പ്പാ​നും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​രം. ഇ​റ്റ​ലി-​ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ മ​ത്സ​രം 4.30നും ​പോ‌​ർ​ചു​ഗ​ൽ-​സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് മ​ത്സ​രം 5.45നും ​ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​വാ​ശി​യേ​റി​യ ബ്ര​സീ​ൽ-​മൊ​റോ​ക്കോ മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ‌

    ജ​പ്പാ​ൻ -​ഓ​സ്ട്രി​യ

    മൊ​റോ​ക്കോ​യും പോ‌​ർ​ചു​​ഗ​ലും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ​ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​രു​വ​രെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യാ​ണ് ജ​പ്പാ​ൻ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. നോ​ക്കൗ​ണ്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ​ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ഷ്പ്ര​യാ​സം കീ​ഴ​ട​ക്കി വ​ന്ന ജ​പ്പാ​ന് എ​ന്നാ​ൽ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 5-4ന് ​പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യി ജ​പ്പാ​ൻ മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ ഓ​സ്ട്രി​യ ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​യെ ര​ണ്ട് ​ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച്, പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ ഇം​​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ എ​ണ്ണം​പ​റ​ഞ്ഞ നാ​ല് ​ഗോ​ളി​നാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​ക്കാ​ത്ത ഓ​സ്ട്രി​യ​ക്ക് ക​രു​ത്ത​രാ​യ ജ​പ്പാ​ൻ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ഇ​റ്റ​ലി- ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലും വ​ലി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​റ്റ​ലി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ​ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ചെ​ക്ക് പ​ബ്ലി​ക്കി​നെ​യും ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നെ​യും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യെ കെ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ച്ചാ​ണ് ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യു​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ സ്വ​പ്ന​ക്കു​തി​പ്പ്. ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ്.​എ​യോ​ട് മാ​ത്രം തോ​റ്റ ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ഉ​ണ​ർ​ന്നു​ക​ളി​ച്ചു. പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ യു​​ഗാ​ണ്ട​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ ത​ള​ച്ചാ​ണ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റം. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ ഇ​റ്റ​ലി​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ലും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ല.

    പോ‌​ർ​ചു​​ഗ​ൽ -​സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്

    മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​യും ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​യെും ആ​റ് ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ​ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്ക​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ പ​റ​ങ്കി​പ്പ​ട​ക്ക് ജ​പ്പാ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ പ​ക്ഷേ, കാ​ലി​ട​റി. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് പോ‌​ർ​ചു​​ഗ​ൽ പ​ത​റി​യി​ല്ല. ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തെ​യും മെ​ക്സി​ക്കോ​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന പോ‌​ർ​ചു​​ഗ​ലി​നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് യൂ​റോ​പ്പി​ലെ​ത്ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​രു ടീ​മാ​യ സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡാ​ണ്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​ക്കാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു ടീ​മാ​ണ് സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്. ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മെ​ക്സി​ക്കോ​യെ​യും ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച്, നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നെ​യും അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ണ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ര​വ്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നാ​ട്ട​ങ്ക​മാ​യി മാ​റു​ന്ന സ്വി​സ് പോ​രി​ൽ പ​റ​ങ്കി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ബ്ര​സീ​ൽ -​മൊ​റോ​ക്കോ

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഫേ​വ​റേ​റ്റു​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ-​മൊ​റോ​ക്കോ മ​ത്സ​രം. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​പ്പാ​നോ​ടും പോ‌​ർ​ചു​​ഗ​ലി​നോ​ടും തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ മൊ​റോ​ക്കോ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന്യൂ ​ക​ലി​ഡോ​ണി​യ​ക്കെ​തി​രെ റെ​ക്കോ​ഡ് ജ​യം (16-0) നേ​ടി​യാ​ണ് നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. യു.​എ​സ്.​എ​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലും മാ​ലി​യെ 3-2നും ​തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് മൊ​റോ​ക്ക​ൻ അ​റ്റ്ല​സ് സിം​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബ്ര​സീ​ലി​നെ​തി​രെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബ്രീ​സി​ലി​ന് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹോ​ണ്ടു​റ​സി​നെ​യും ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച ബ്ര​സീ​ലി​ന് മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സാം​ബി​യ​യോ​ട് സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ​ര​​ഗ്വേ​യോ​ടും ഫ്രാ​ൻ​സി​നോ​ടും പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് വ​രെ നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഒ​ടു​വി​ലാ​ണ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ​കൊ​ണ്ടും ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ​ത്ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ക്ലാ​സി​ക് പോ​രാ​ട്ട​മാ​കും ബ്ര​സീ​ൽ -മൊ​റോ​ക്കോ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballnewsUnder-17 World Cup Football
    News Summary - Under-17 World Cup football
    Similar News
    Next Story
    X