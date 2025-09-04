Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:47 AM IST

    വി​ല്ല​ക​ളു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ഭ​ജ​നം; ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    വി​ല്ല​ക​ളു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ഭ​ജ​നം; ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ദോ​ഹ: വി​ല്ല​ക​ൾ വി​ഭ​ജി​ച്ച് വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ടെ​ലി​വി​ഷ​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ശ​ഹ് വാ​നി​യാ​ണ് വി​ല്ല​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​ല്ല​ക​ൾ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ണം. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ​വി​ശേ​ഷ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ല്ല​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം. അ​തു​പ്ര​കാ​രം അ​വി​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ​ര​സ്വ​ഭാ​വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹ​റ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ഭ​ജി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കേ​ണ്ട കു​റ്റ​വു​മാ​ണ്. വി​ല്ല​ക​ൾ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

