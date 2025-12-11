Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയു.എൻ ദുരിതാശ്വാസ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 1:54 PM IST

    യു.എൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധി; ഖത്തറിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

    text_fields
    bookmark_border
    2006 മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ന​ൽ​കി​യ​ത് 21 മി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം സ​ഹാ​യം
    യു.എൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധി; ഖത്തറിന്റെ കൈത്താങ്ങ്
    cancel
    camera_alt

    സി.​ഇ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ലെ​ഡ്ജി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ

    യു.​എ​ന്നി​ലെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ അ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക -ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്. യു.​എ​ന്നി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് (സി.​ഇ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) 10 ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ ഖ​ത്ത​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന 2026ലേ​ക്കു​ള്ള സി.​ഇ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ലെ​ഡ്ജി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ യു.​എ​ന്നി​ലെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ അ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സും മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലും എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റി​ലീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ ടോം ​ഫ്ലെ​ച്ച​റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ഫ​ണ്ട് സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​ർ, യു.​എ​ന്നു​മാ​യു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 2006ൽ ​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ. 2025 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 21 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം സ​ഹാ​യം ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സി.​ഇ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം, മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ദു​ര​ന്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സാ​യു​ധ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളോ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളോ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:united nationsGulf NewsSupportRelief Fundqatar​
    News Summary - UN Relief Fund; Qatar's support
    Similar News
    Next Story
    X