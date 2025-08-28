Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 28 Aug 2025 11:55 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 11:55 AM IST

    ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി; ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വ​പ്ന​ക്കൂ​ട് ഭ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റി

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ സ്വ​പ്ന​ക്കൂ​ട് ഭ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​പ്ന​ക്കൂ​ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ദ്യ ഭ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റ്റം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ഇ​ൻ​കാ​സ്- ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ 13 നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സ്വ​പ്ന​ക്കൂ​ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വീ​ടു​വെ​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഭ​വ​ന​മാ​ണ് പേ​രാ​മ്പ്ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മേ​പ്പ​യൂ​രി​ൽ ചാ​വ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. വീ​ടി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റ്റ ക​ർ​മം കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​പി​ൻ പി.​കെ. മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. കെ. ​പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം. നി​യാ​സ്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ദ്യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​എ​സ്.​യു മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്ത്, കെ.​പി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ഐ. ​മൂ​സ, സ​ത്യ​ൻ ക​ടി​യ​ങ്ങാ​ട്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ഷ​ഹീ​ൻ, കെ.​എ​സ്.​യു ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​ടി. സൂ​ര​ജ്, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ഡ്വ​സൈ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ട​ക​ര, ഡി.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഇ. ​അ​ശോ​ക​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് കീ​ഴ​രി​യ്യൂ​ർ, മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. അ​നീ​ഷ്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​രാ​ഗ് കെ.​കെ. എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​ബി​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് കെ.​പി. ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Umman Chandy Bhavan project; Incas Qatar Kozhikode District Committee hands over the keys of the Dream House Bhavan
