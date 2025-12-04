Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:53 AM IST

    യു.​എം.​എ.​ഐ 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    യു.​എം.​എ.​ഐ 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. ആ​റു​മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഗ​റാ​ഫ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​മ​ണി മു​ത​ൽ സ​മാ​പ​ന​മാ​വു​ന്ന​ത്. 2025 മേ​യ് 30ന് ​ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി വെ​യി​റ്റ് ലോ​സ് മ​ത്സ​ര​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​വും വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി വ​രെ ക​രാ​ട്ടെ, കു​ങ്ഫു, വു​ഷു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. സി​റ്റി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന ഇ​വ​ന്റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ക്സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ലി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ദ്യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ബോ​ക്സ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​ർ ക​രാ​ട്ടേ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. 40 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​റും ഫൗ​ണ്ട​റു​മാ​യ സി​ഫു ഡോ. ​ആ​രി​ഫ് സി.​പി​യെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​ർ നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്, ത​ന്നൂ​റ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കും. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് ഫ്രീ ​പാ​സ് മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം. ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​എം.​എ.​ഐ ഫൗ​ണ്ട​റും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യ സി​ഫു ഡോ. ​ആ​രി​ഫ് സി.​പി, യു.​എം.​എ.​ഐ ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷി​ഹാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് കെ. ​മ​ണ്ണോ​ളി, സി​റ്റി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഷാ​നി​ബ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, യു.​എം.​എ.​ഐ ഖ​ത്ത​ർ പി.​ആ​ർ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജും വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ സി.​കെ. ഉ​ബൈ​ദ്, കു​ങ്ഫു അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ​രീ​ഫ് തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല പൊ​യി​ൽ, യു.​എം.​എ.​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബി​ർ വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Qatar NewsAnniversary celebrationgulf news malayalam
