Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയു.എം.എ.ഐ വടംവലി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:06 AM IST

    യു.എം.എ.ഐ വടംവലി മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എം.എ.ഐ വടംവലി മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖി​ത്വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ അ​ബ്സ​ല്യൂ​ട് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും ട്രോ​ഫി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എം.​എ.​ഐ 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​നം ഡി​സം​ബ​ർ 4, 5 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഗ​റാ​ഫ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ അ​റീ​ന​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tug of warFridayTug of war competition
    News Summary - UMAI tug of war competition on Friday
    Similar News
    Next Story
    X