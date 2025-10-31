Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 12:15 PM IST

    യു.​എം.​എ.​ഐ ക​ള​രി ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു

    യു.​എം.​എ.​ഐ ക​ള​രി ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു
    യു.​എം.​എ.​ഐ ക​ള​രി ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും

    വി​ത​ര​ണം​ ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു.

    യു.​എം.​എ.​ഐ വു​കൈ​ർ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റി​ന് യു.​എം.​എ.​ഐ ഫൗ​ണ്ട​റും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യ സി​ഫു, ഡോ. ​ആ​രി​ഫ് സി.​പി പാ​ലാ​ഴി, ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഷാ​ദ് കെ. ​മ​ണ്ണോ​ളി, ചീ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​റും എ​ക്‌​സാ​മി​ന​റു​മാ​യ ടി.​ഒ. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഗു​രു​ക്ക​ൾ വാ​ണി​മേ​ൽ, സീ​നി​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​റും എ​ക്‌​സാ​മി​ന​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ഗു​രു​ക്ക​ൾ ചെ​ല​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ്ഡ് വി​ത​ര​ണ സെ​ഷ​നി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഡോ. ​ആ​രി​ഫ് സി.​പി പാ​ലാ​ഴി ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കൈ​മാ​റി. യു.​എം.​എ.​ഐ ക​ള​രി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ല​ത്തീ​ഫ് ക​ട​മേ​രി, കു​ങ് ഫു ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ വി.​ടി മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ​രീ​ഫ് തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, ക​രാ​ട്ടേ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​നീ​ഫ മു​ക്കാ​ളി, പി.​ആ​ർ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് സി.​കെ. ഉ​ബൈ​ദ്, ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ റാ​സി​ഖ് എ​ട​ക്കാ​ട്, ഫാ​യി​സ് കെ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. മു​ഈ​സ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, ഷ​ബീ​ർ വാ​ണി​മേ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, അ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ, സു​ഹൈം വി.​പി. ചാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

