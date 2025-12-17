Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 1:35 PM IST

    യു.​എം.​എ.​ഐ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു

    യു.​എം.​എ.​ഐ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം. ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്. ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ഗ​റാ​ഫ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ (സാ​യി) താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ക​ള​രി, ക​രാ​ട്ടെ, കു​ങ്ഫു, വു​ഷു തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ആ​യോ​ധ​ന ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്, ത​ന്നൂ​റ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. 40 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ യു.​എം.​എ.​ഐ ഫൗ​ണ്ട​ർ സി​ഫു ഡോ. ​ആ​രി​ഫ് സി.​പി. പാ​ലാ​ഴി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഫാ​ലി​ഹ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഹ് അ​ൽ ഹാ​ജി​രി, ഖ​ത്ത​ർ ക​രാ​ട്ടെ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​സ്ത​ഫ അ​മാ​മി, സി​റ്റി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സി.​ഇ.​ഒ ഷ​റ​ഫ് പി. ​ഹ​മീ​ദ്, മ​ൻ​സൂ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ ഹി​നാ​യി, സി.​വി. ഉ​സ്മാ​ൻ, വ​ർ​ക്കി ബോ​ബ​ൻ, ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​ലിം നാ​ല​ക​ത്ത്, റ​ഹീം പാ​ക്ക​ഞ്ഞി, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വി.​എ​സ്., യു.​എം.​എ.​ഐ ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഷാ​ദ് കെ. ​മ​ണ്ണോ​ളി, അ​സീ​സ് ഹാ​ജി എ​ട​ച്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Qatar NewsAnnual Celebrationgulf news malayalam
