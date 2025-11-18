Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയു.​എം.​എ.​ഐ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:50 AM IST

    യു.​എം.​എ.​ഐ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എം.​എ.​ഐ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം
    cancel
    camera_alt

    യു.​എം.​എ.​ഐ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ഞ്ച ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ഞ്ച ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ​ഞ്ച ഗു​സ്തി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ടീ​മാ​യ അ​വാ​ഖു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു പാ​ർ​ക്ക് ഹൗ​സ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റോ​ളം പേ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. യു.​എം.​എ.​ഐ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷി​ഹാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് കെ. ​മ​ണ്ണോ​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഏ​ജീ ട്രേ​ഡി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി എം.​ഡി ജെ​യിം​സ് രാ​ജ, ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ​പ്പോ​ട്ട​ർ അ​സീ​സ് ഹാ​ജി എ​ട​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    അ​വാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ജോ​ജു കൊ​മ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. യു.​എം.​എ.​ഐ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ സി.​എം., ക​ള​രി ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സാ​മി​ന​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഗു​രു​ക്ക​ൾ വാ​ണി​മേ​ൽ, അ​വാ​ഖ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജ്ജാ​ദ് പി.​കെ., കു​ങ്ഫു കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ വി.​ടി. മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ​രീ​ഫ് തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, ക​രാ​ട്ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജാ​ബി​ർ സി.​എം., അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​നീ​ഫ മു​ക്കാ​ളി, ക​ള​രി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ല​ത്തീ​ഫ് ക​ട​മേ​രി, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൗ​ഫ​ൽ തി​ക്കോ​ടി, മു​ഈ​സ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, സി.​കെ. ഉ​ബൈ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല പൊ​യി​ൽ, ജു​ബി​ൻ സാ​മു​വ​ൽ, നി​ജോ, ഫൈ​സ​ൽ പി.​കെ. എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    70 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ചു​വ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​ന്റോ ജോ​സ് (ഇ​ന്ത്യ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വൈ​സ് മി​യാ​ൻ (പാ​കി​സ്താ​ൻ), ആ​ഷി​ക് മ​ത്ത​ത്ത് (ഇ​ന്ത്യ) എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 70 -80 കി​ലോ വ​രെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (പാ​കി​സ്താ​ൻ), ന​ജം (സി​റി​യ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് (സി​റി​യ) എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 80-90 കി​ലോ വ​രെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലിം (ഇ​ന്ത്യ), യാ​സി​ൻ അ​റ​ഫാ​ത്ത് (ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്), അ​ബ്ദു​ല്ല ഫാ​റൂ​ഖ് (പാ​കി​സ്താ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. തൊ​ണ്ണൂ​റു കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി സി.​എം., ഫി​റോ​സ് എം.​കെ. (ഇ​ന്ത്യ), ഡേ​വി​സ് അ​ക്കി​ടി (നൈ​ജീ​രി​യ) എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newsgulf news malayalamAsian Panchagusti competitionpanchagusti competition
    News Summary - UMAA Panchagusti Competition
    Similar News
    Next Story
    X