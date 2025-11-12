Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    12 Nov 2025 7:34 AM IST
    date_range 12 Nov 2025 7:34 AM IST

    ക​രു​ത്ത​രാ​യി യു​ഗാ​ണ്ട, ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന് ജ​യം

    ക​രു​ത്ത​രാ​യി യു​ഗാ​ണ്ട, ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന് ജ​യം
    ദോ​ഹ: ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ ത​ള​ച്ച യു​ഗാ​ണ്ട അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ജ​യിം​സ് ബൊ​ഗെ​രെ ആ​യി​രു​ന്നു ഹീ​റോ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ 18ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഒ​മ്പ​താം ന​മ്പ​ർ താ​രം ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ വ​ല കു​ലു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ യു​ഗാ​ണ്ട​യു​ടെ ആ​ദ്യ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്, നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷെ, എ​ല്ലാം വി​ഫ​ല​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്-അമേരിക്ക മത്സരത്തിൽനിന്ന്

    മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ കാ​ന​ഡ​യെ (2-1) പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ചി​ലി പു​റ​ത്താ​യി. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഷോ​ള ജി​മോ (32) കാ​ന​ഡ​ക്ക് ലീ​ഡ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പി​രി​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ ക​ളി ത​ല​കീ​ഴാ​യി. സി​ദാ​ൻ യാ​നെ​സ് (55), മാ​റ്റി​യാ​സ് ഒ​റ​ല്ലാ​ന (66) എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ചി​ലി​യെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രൂ​പ് കെ-​യി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി നാ​ല് ടീ​മു​ക​ളും പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ തു​ല്യ​ത പാ​ലി​ച്ചു. ഫ്രാ​ൻ​സ്, കാ​ന​ഡ, യു​ഗാ​ണ്ട എ​ന്നി​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ന​ഡ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ പി​ന്നി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ചി​ലി. ഗ്രൂ​പ് ജെ​യി​ൽ പാ​ന​മ​ക്കെ​തി​രെ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​യ ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ (6-1) അ​നാ​യാ​സ ജ​യം നേ​ടി. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നു​വേ​ണ്ടി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഷു​ക്കു​റു​ല്ലാ​യേ​വ് (48), സ​ദ്റ​ദ്ദീ​ൻ ഖ​സ​നോ​വ് (53), സെ​യ്ഫി​ദ്ദീ​ൻ സോ​ദി​ക്കോ​വ് (68) വ​ല കു​ലു​ക്കി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി. വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന്റെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പി​റ​ന്ന​ത്. ജം​ഷി​ദ്ബെ​ക്ക് റു​സ്ത​മോ​വ് (90+1), അ​സി​ൽ​ബെ​ക്ക് അ​ലീ​വ് (90+5) അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സോ​ളോ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സൈ​ദോ​വ് (90+7) പെ​നാ​ൽ​റ്റി നേ​ടി വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ജോ​സ​ഫ് പ​ച്ചെ​ക്കോ (90+10) പാ​ന​മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി. പ​ര​ഗ്വേ​ക്കെ​തി​രാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ൽ പ​ര​ഗ്വേ​യു​ടെ മൗ​റീ​ഷ്യോ ഡി ​കാ​ർ​വാ​ലോ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മം വി​ഫ​ല​മാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടു ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ഗ്രൂ​പ് ജെ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ര​ണ്ടു ജ​യ​വും ഒ​രു തോ​ൽ​വി​യും നേ​രി​ട്ട ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    അതേസമയം, ഗ്രൂപ് ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നു വിജയവും നേടി കരുത്തരായി യു.എസ്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ മാത്യുസ് ആൽബർട്ടിന്റെ (78) മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലികിനെതിരെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് യു.എസ് വിജയമുറപ്പാക്കിയത്. പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് തജിക്കിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബുർക്കിന ഫാസോ ടൂർണമെന്റിന്റെ അടുത്ത റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരക്കും. ഗ്രൂപ് ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട തജിക്കിസ്താൻ പുറത്തായി.

    ഷെറിഫ് ബാരോ 79ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി തജിക്കിസ്താന്റെ വലയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റി. എറിക് ഔട്ടാര (90+2) അവസാന നിമിഷം മറ്റൊരു ഗോൾ നേടി വിജയം ഉറപ്പാക്കി. ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ ഓസ്ട്രിയയും (4-1) സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ മാലിയും (2-0) വിജയിച്ചു.

    മ​ത്സ​ര ഫ​ലം

    യു​ഗാ​ണ്ട -ഫ്രാ​ൻ​സ് (1-0)

    ചി​ലി -കാ​ന​ഡ (2-1)

    അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് -പ​ര​ഗ്വേ (0-0)

    ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ -പാ​ന​മ (6-1)

    ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് -അ​മേ​രി​ക്ക (0-1)

    ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ -ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ (2-0)

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ - മാ​ലി (0-2)

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് -ഓ​സ്ട്രി​യ (1-4)

    footballugandawinsuzbekistan
