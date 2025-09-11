Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 12:15 PM IST

    ഖത്തർ സന്ദർശിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്

    സൗഹൃദ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ് യാൻ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി യു.​എ.​ഇ പ്ര​സ​ഡ​ന്റി​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദോ​ഹ​യി​ലെ അ​മീ​രി ദീ​വാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും ഖ​ത്ത​ർ മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഖ​ത്ത​റി​ന്​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​റി​യി​ച്ച ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും അ​തി​ർ​ത്തി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ്പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ക്രി​മി​ന​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സ​മാ​ധാ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ​ശൈ​ഖ്​ ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ​ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം, അ​ബൂ​ദ​ബി ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ത​ഹ്‌​നൂ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് സെ​യ്ഫ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ദി​യാ​ബ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ​നേ​ര​ത്തെ അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ (ല​ഖ് വി​യ) ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ചീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി തുടങ്ങിയവ​രും യു.​എ.​ഇ​ സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​.

