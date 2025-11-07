Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:21 AM IST

    ദോഹ ഫോട്ടോ​ഗ്രഫി അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി യു.എ.ഇ മലയാളി; സമ്മാനത്തുക 18 ലക്ഷം രൂപ

    ദോഹ ഫോട്ടോ​ഗ്രഫി അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി യു.എ.ഇ മലയാളി; സമ്മാനത്തുക 18 ലക്ഷം രൂപ
    ദോ​ഹ ഫോ​ട്ടോ​​ഗ്ര​ഫി അ​വാ​ർ​ഡ് ഷൈ​ജി​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ ഫോ​ട്ടോ​​ഗ്ര​ഫി അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി. ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദോ​ഹ ഫോ​ട്ടോ​​ഗ്ര​ഫി അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ പൊ​തു​വാ​ച്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഷൈ​ജി​ത്ത് ഓ​ട​ൻ​ചേ​രി​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് 18 ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ അ​ഥ​വ 75,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ദോ​ഹ ഫോ​ട്ടോ​​ഗ്ര​ഫി അ​വാ​ർ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റോ​റി ടെ​ല്ലി​ങ് ഫോ​ട്ടോ​സ് സീ​രീ​സ് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ക​ർ​ത്തി​യ ‘സാ​ൾ​ട്ട് വാ​ട്ട​ർ ഹീ​ലി​ങ് റി​ച്വ​ൽ’ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​കൗ​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഇ​സ്സ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഇ​വ​ർ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 1.5 ല​ക്ഷം, ഒ​രു​ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ​സ്‍ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക ല​ഭി​ക്കും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ക​ഴി​വു​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് ദോ​ഹ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ സാ​ന്റ് ബാ​ങ്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് വി​ഭാ​​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ഷ​ൻ ​ഗ്രാ​ഫി​ക്സ് ഡി​സൈ​ന​റാ​യാ​ണ് ഷൈ​ജി​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും ഷൈ​ജി​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി അ​വാ​ർ​ഡ്, ദു​ബൈ ഹ​ത്ത ‘ത്രൂ ​ദി ലെ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ലൈ​റ്റ്' വി​ഭാ​ഗം -2025 തു​ട​ങ്ങി 50 ല​ധി​കം അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.


    TAGS:Photography awardgulfnewsUAEQatar
    News Summary - UAE Malayali wins Doha Photography Award; Prize money 18 lakh rupees
