    date_range 12 Aug 2025 12:54 PM IST
    date_range 12 Aug 2025 12:54 PM IST

    യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് സ​യീ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ ഷ​ഖ്ബൂ​ത്ത് അ​ൽ ന​ഹ് യാ​നു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ ഭാ​വി ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    Gulf News
    News Summary - UAE Ambassador given a Farewell
