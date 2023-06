ഖത്തറിൽനിന്ന് അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പോയ സംഘം അപകടത്തിൽ പെട്ട്​ രണ്ട്​ മലയാളികൾ മരിച്ചു

cancel camera_alt അഗസ്റ്റിൻ എബി, മനോജ്‌കുമാർ അർജുൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോഹ: ഖത്തറിൽനിന്ന് ബഹ്​റൈനിലേക്ക്​ പെരുന്നാൾ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പോയ വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ട്​ രണ്ട്​ മലയാളികൾ മരിച്ചു. മലപ്പുറം മേൽമുറി സ്വദേശി കടമ്പോത്ത്പാടത്ത് മനോജ്‌കുമാർ അർജുൻ (34), കോട്ടയം മണക്കനാട്​ സ്വദേശി പാലത്തനാത്ത് അഗസ്റ്റിൻ എബി (41) എന്നിവരാണ്​ സൗദി അതിർത്തി കടന്ന്​ 80ഓളം കിലോമീറ്റർ അകലെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്​. ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേർ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്​ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്​ നാലംഗ സംഘം ദോഹയിൽനിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്​. അബു സംറ അതിർത്തി കടന്നതിനു പിന്നാലെ, ഹുഫൂഫിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ലാൻഡ്​ക്രൂയിസർ അപകടത്തിൽപെട്ടത്​. റോഡിലെ മണൽതിട്ടയിൽ കയറി നിയന്ത്രണം നഷ്​ടമായ വാഹനം മറിയുകയായിരുന്നു. മനോജ് അർജുൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അഗസ്​റ്റിൻ എബിയെ ഹുഫൂഫിലെ അൽമന ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. മനോജ് അർജുന്റെ മൃതദേഹം കിങ്​ ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി നാസർ പാറക്കടവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹുഫൂഫ്​ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്. Show Full Article

Two Malayalees died in an accident in a group went on holiday from Qatar