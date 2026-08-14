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    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 9:44 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    മ​നാ​മ: സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ ര​ണ്ട് പേ​രെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​വി​ഡ​ൻ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഒ​രു പു​രു​ഷ​നെ​യും സ്ത്രീ​യെ​യു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ ആ​ന്റി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തും ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:BahrainMinistry of InteriorExpatriatesdrug bust
    News Summary - Two Asian expatriates arrested in Bahrain for drug possession
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