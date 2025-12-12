Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightട്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:47 PM IST

    ട്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ഡ്യൂ​ൺ​സ് സീ​സ​ൺ 2 ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ട്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ഡ്യൂ​ൺ​സ് സീ​സ​ൺ 2 ഇ​ന്ന്
    cancel
    camera_alt

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​ഷെ​ഫി വൈ​ശ്യ​നാ​ടം, കൗ​ശി​ക്,

    സ​ന മൊ​യ്‌​തു​ട്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രേ​മ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ട്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ഡ്യൂ​ൺ​സ് സീ​സ​ൺ 2-ൽ ​ഇ​ന്ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം 6. 30 മു​ത​ൽ ക്യു.​എ​ൻ.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തെ​ന്നി​ന്ത്യ​ൻ ഗാ​യി​ക സ​ന മൊ​യ്തു​ട്ടി​യും ടോ​പ് സി​ങ്ങ​ർ കൗ​ഷി​ക്കും ഒ​രു​മി​ച്ച് വേ​ദി​യി​ൽ സം​ഗീ​ത വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കും. നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത നൃ​ത്ത​രാ​വാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ട്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ ഡ്യൂ​ൺ​സ് സീ​സ​ൺ 1 -ന്റെ ​മ​ഹാ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ​യി​ലെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് നോ​ട്ട്ബു​ക്ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ജ്‌​പാ​ക് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ന​വാ​സ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഷെ​ഫി വൈ​ശ്യ​നാ​ടം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രേ​മ ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മോ​ഹ​ൻ​കു​മാ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷൈ​ജു ധ​മ​നി, ഗാ​യ​ക​രാ​യ സ​ന മൊ​യ്തു​ട്ടി, കൗ​ശി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Tunes in Dunes Season 2 today
    Similar News
    Next Story
    X