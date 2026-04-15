    Qatar
    Posted On
    date_range 15 April 2026 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 6:54 AM IST

    ടി.​എ​സ്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി മു​സ് ലി​യാ​ർ അ​നു​സ്ന​ര​ണ സ​ദ​സ്സ്

    ടി.​എ​സ്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി മു​സ് ലി​യാ​ർ അ​നു​സ്ന​ര​ണ സ​ദ​സ്സ്
    ടി.​എ​സ്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി മു​സ് ലി​യാ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ -പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: നാ​ടി​നെ​യും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നെ​യും ആ​ത്മീ​യ -ഭൗ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി​യ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​ണ് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ സ​മ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​വും ത​ല​ശ്ശേ​രി സം​യു​ക്ത ഖാ​ദിയുമായ ടി.​എ​സ്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി മു​സ് ലി​യാ​രെ​ന്ന് കേ​ര​ള ഇ​സ് ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ, മ​ങ്ങാ​ട് ഏ​രി​യ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ, കെ.​എം.​സി.​സി ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അ​നു​സ്ന​ര​ണ -പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ബൂ ഹ​മൂ​ർ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക​ഹാ​ളി​ലാണ് അനുസ്മരണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ​ല ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ന്തി​മ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ടി.​എ​സ്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി മു​സ് ലി യാരുടെ​ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് മാ​ഹി മു​സ് ലിം ​വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​സ്‌​വാ​ൻ ചാ​ല​ക്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​സ്താ​ദി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​ഹി മു​സ് ലിം ​വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

