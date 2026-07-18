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    Qatar
    Posted On
    date_range 18 July 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 12:46 PM IST

    ജർമ്മനിയിലെ ട്രയാത്‌ലോൺ നേട്ടം; മുഹമ്മദ് അൻവറിന് ഖത്തറിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം

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    ജർമ്മനിയിലെ ട്രയാത്‌ലോൺ നേട്ടം; മുഹമ്മദ് അൻവറിന് ഖത്തറിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം
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    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​റി​ന് അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ന​ൽ​കിയപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: ജ​ർ​മ്മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ട്ര​യാ​ത്‌​ലോ​ൺ മ​ത്സ​ര​മാ​യ 'ച​ല​ഞ്ച് റോ​ത്ത്' വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​റി​ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​റി​നെ, സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ഫാ​ജ് ബൊ​ക്കെ ന​ൽ​കി​യും മെ​ഡ​ൽ അ​ണി​യി​ച്ചും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. 3.8 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ന്ത​ൽ, 180 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ്, 42.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ര​ത്ത​ൺ ഓ​ട്ടം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യ ട്ര​യാ​ത്‌​ലോ​ൺ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഏ​ക​ദേ​ശം 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നെ​ക്സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ർ​സ് ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ബി​ത്, സീ​നി​യ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഫ്സ​ൽ, സ​ഫ്ദ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Triathlon achievement in Germany; Muhammad Anwar receives warm welcome in Qatar
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