    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 2:02 PM IST

    ട്രാവൽ ഏജൻസി കൂട്ടായ്മയുടെ ഓണാഘോഷം

    onam celebration
    ട്രാവൽ ഏജൻസി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    ​ദോഹ: ഖത്തറിലെ വിവിധ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ, എയർലൈനുകൾ, ട്രാവൽ സൊല്യൂഷൻ കമ്പനികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി പ്രവാസികൾ ശനിയാഴ്ച ഖത്തറിലെ സിഗ്നേച്ചർ ബൈ മാർസ റസ്റ്റാറന്റിൽവെച്ച് ഓണസദ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു. 2014 മുതൽ നടത്തി വരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ഓർമപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല മലയാളികളുടെ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻ‌തൂക്കം നൽകുകകൂടി ചെയ്യുന്നു. ഖത്തറിലെ ട്രാവൽ-ടൂറിസം മേഖലയിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ തോമസ് ജേക്കബ്, ഫിറോസ് നാട്ടു, അഗസ്റ്റിൻ കല്ലൂക്കാരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    X