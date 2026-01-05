ബനി ഹാജർ ഇന്റർചേഞ്ചിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
ദോഹ: അൽ ഷഹാമ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ദുഖാൻ ഭാഗത്തേക്കും, ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് അൽ ഷഹാമ സ്ട്രീറ്റിലേക്കുമുള്ള റോഡിൽ ബനി ഹാജർ ഇന്റർചേഞ്ചിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാൽ അറിയിച്ചു.
ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കുമായി സഹകരിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മുതൽ രാവിലെ 10 മണി വരെയാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ദോഹയിൽ നിന്ന് ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റ് വഴി ബനി ഹാജർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ന്യൂ അൽ റയ്യാൻ സ്ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള പാലം വഴി അൽ ഷാഫി ഇന്റർചേഞ്ചിൽ നിന്ന് യു ടേൺ എടുത്ത് ബനി ഹാജർ ഇന്റർചേഞ്ച് അണ്ടർപാസ് വഴി യാത്ര തുടരാം.
അൽ ഷഹാമ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ദുഖാൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ബനി ഹാജർ ഇന്റർചേഞ്ച് അണ്ടർപാസ് വഴി നേരെ പോയി, ന്യൂ അൽ റയ്യാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ അൽ ഷാഫി ഇന്റർചേഞ്ചിൽ എത്തി യു-ടേൺ എടുത്ത് ദുഖാൻ ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. യാത്രക്കാർ ട്രാഫിക് നിർദേശങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
