Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    5 Jan 2026 10:41 AM IST
    ബ​നി ഹാ​ജ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ബ​നി ഹാ​ജ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ​ദോ​ഹ: അ​ൽ ഷ​ഹാ​മ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ഖാ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും, ഖ​ലീ​ഫ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ഷ​ഹാ​മ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ ബ​നി ഹാ​ജ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഖ​ലീ​ഫ സ്ട്രീ​റ്റ് വ​ഴി ബ​നി ഹാ​ജ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ന്യൂ ​അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ലം വ​ഴി അ​ൽ ഷാ​ഫി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്ന് യു ​ടേ​ൺ എ​ടു​ത്ത് ബ​നി ഹാ​ജ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് അ​ണ്ട​ർ​പാ​സ് വ​ഴി യാ​ത്ര തു​ട​രാം.

    അ​ൽ ഷ​ഹാ​മ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ഖാ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ബ​നി ഹാ​ജ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് അ​ണ്ട​ർ​പാ​സ് വ​ഴി നേ​രെ പോ​യി, ന്യൂ ​അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ഷാ​ഫി ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ൽ എ​ത്തി യു-​ടേ​ൺ എ​ടു​ത്ത് ദു​ഖാ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

