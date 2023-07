cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ഖ​ത്ത​ർ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത് ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചു വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ന് ല​ഭി​ച്ച സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ആ​ദ്യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക ബാ​ഹു​ല്യ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സ​ത്തി​നൊ​പ്പം സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ സ്‍പേ​സ്ടൂ​ൺ ടി.​വി വ​ക്താ​വ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​യ്സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ആ​യി​ര​ങ്ങ​​ളെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Toy Fest-More than two thousand visitors on the first day