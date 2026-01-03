Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:26 PM IST

    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​തി​പ്പ്; 51 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

    2030ഓ​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജി.​ഡി.​പി വി​ഹി​തം 12 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്
    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​തി​പ്പ്; 51 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    cancel

    ദോ​ഹ: ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് ക​രു​ത്തു​റ്റ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 51 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത്. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സൗ​ഹൃ​ദാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം അ​റി​യി​ച്ചു. ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി ​അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സം​സ്കാ​രം, വി​നോ​ദം, ന​വീ​ന​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​മ​ന്വ​യ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വി​രു​ന്നു​ക​ള്‍ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ രാ​ജ്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള വ​ർ​ധ​ന​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് 2000 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി​മൈ​സ്മ തീ​ര​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി മാ​റും.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു 2025. 97 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ളാ​ണ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ശേ​ഷം രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കി. 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 36 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 26 ശ​ത​മാ​ന​വും ഏ​ഷ്യ -ഓ​ഷ്യാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 22 ശ​ത​മാ​ന​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    2026ലെ ​ജി.​സി.​സി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ദോ​ഹ​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക -വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ദോ​ഹ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ദോ​ഹ​യെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2024ൽ 5500 ​കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം (ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ എ​ട്ട് ശ​ത​മാ​നം). 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 14 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. 2030ഓ​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ഹി​തം ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ 12 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

