    Qatar
    date_range 3 Sept 2025 10:12 AM IST
    പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച; മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ടിൽ കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം

    ദോ​ഹ: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം. ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സും ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ക്കി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഗൈ​ഡ​ഡ് ടൂ​റു​ക​ൾ, ട്ര​ഷ​ർ ഹ​ണ്ട്, ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന വി​വി​ധ ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സി​ലെ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ഡോ. ​ബ​ഷീ​ർ മ​ർ​സൂ​ഖ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ സ​മ​യ​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​ന് ചു​വ​പ്പ് ക​ല​ർ​ന്ന നി​റം ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​ഗ്ര​ഹ​ണം ആ​ഫ്രി​ക്ക,മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, യൂ​റോ​പ്പ്, ഏ​ഷ്യ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ദൃ​ശ്യ​മാ​കും.

    News Summary - Total lunar eclipse on Sunday; Opportunity to view at the Museum of Islamic Art
