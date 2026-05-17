    date_range 17 May 2026 9:02 AM IST
    date_range 17 May 2026 9:02 AM IST

    ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദി​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ദോ​​ഹ: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​സി മും​ബൈ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹൈ​ദ​ർ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​മാ​യി മെ​മ​ന്റോ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കേ​ക്കു​റ്റ്, ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം അ​ഹ​ദ് മു​ബാ​റ​ക്, ഇ​ൻ​കാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ചി​റ​ക്കു​ഴി, വി.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, മ​നോ​ജ് കൂ​ട​ൽ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മ​യി​ൽ, സി​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​പ്പ​ൻ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കു​മാ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:incas qatargulffarewell partyqatar​
    News Summary - T.K. Noushad given a farewell party
