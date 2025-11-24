Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    24 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 1:42 PM IST

    ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ

    Ticket prices start from 25 riyals
    ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ
    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ‘ഫോ​ളോ മൈ ​ടീം’ ടി​ക്ക​റ്റും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങാം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം, ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കും.

    ​എ​ല്ലാ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ക. www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് accessibility.tickets@sc.qa എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്കാം.

