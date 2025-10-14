Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:37 PM IST

    അ​ങ്ക​മാ​ലി ക​ല്യാ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്ന്' സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്

    അ​ങ്ക​മാ​ലി ക​ല്യാ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്ന് സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ്
    അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'അ​ങ്ക​മാ​ലി ക​ല്യാ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്ന്' സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ​അ​ങ്ക​മാ​ലി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നും സ​മീ​പ​ത്തെ 14 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന 'അ​ങ്ക​മാ​ലി ക​ല്യാ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്ന്' സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ക്യു.​എ​ൻ.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ ബാ​ൻ​ഡ്, സീ​നി​യേ​ഴ്സ് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ര​മ്യ ന​മ്പീ​ശ​ൻ, സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് മേ​നോ​ൻ, ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തും. അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ‘ക​ല്യാ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്നി’​ലെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷം പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ങ്ക​മാ​ലി മാ​ങ്ങാ​ക്ക​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ങ്ക​മാ​ലി ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള അ​ത്താ​ഴ വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ങ്ക​മാ​ലി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നാ​യ​ക് മോ​ഹ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡാ​ൻ തോ​മ​സ്, ഇ​വ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ജോ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റിം​ഗു ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
