    date_range 27 March 2026 7:11 AM IST
    date_range 27 March 2026 7:11 AM IST

    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ, അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്, ആലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷം മ​ഴ ക​ന​ക്കു​ന്നു; ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

    • വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ടാ​ൽ ക​ഹ്റ​മാ​യു​ടെ കോ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ (991) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കാം
    • വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഓ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​രാ​തി​ക​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ന​മ്പ​റി​ൽ (184) വി​ളി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കാം
    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ, അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്, ആലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷം മ​ഴ ക​ന​ക്കു​ന്നു; ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച മ​ഴ, ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ്ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച റാ​സ് ല​ഫാ​ൻ, ബ​ർ​സാ​ൻ, റൗ​ദ​ത്തു​ൽ ഫ​റാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്. റാ​സ് ല​ഫാ​നി​ൽ 45.4 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റും, ബ​ർ​സാ​ൻ (34.5 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ), റൗ​ദ​ത്തു​ൽ ഫ​റാ​സ് (28.3 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ), ക​താ​റ (24 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ), അ​ൽ ഖോ​ർ (21.8 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ദോ​ഹ​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ര​ത​മ്യേ​ന മി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലും 974 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും 6.3 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റും മ​ദീ​ന​ത് അ​ൽ ഷ​മാ​ലി​ൽ 8.5 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റും ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 11.2 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റും മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്, ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭം എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​തി​രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ, ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കും, 27 -21 ഡിഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യു​മെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ലി​പ്പ​ഴ വീ​ഴ്ച​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച, പ​ക​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ വ​രെ കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത 5 മു​ത​ൽ 25 നോ​ട്ട് വ​രെ​യും മ​ഴ​യു​ള്ള നേ​ര​ത്ത് ഇ​ത് 55 നോ​ട്ട് വ​രെ ഉ​യ​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ​വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഓ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ദ്രു​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വ​ക​രി​ച്ചു. അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. മ​ഴ​യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ​റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടിന്റെ ആ​ഴം അ​റി​യാ​തെ അ​തി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ഇ​റ​ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

    വീ​ടു​ക​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലെ​യും തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ​യും വൈ​ദ്യു​ത തൂ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS: Thunderstorm, Hailstorm, strong wind, Caution
    News Summary - Thunderstorms, strong winds, hailstorms; caution advised
