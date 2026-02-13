Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    13 Feb 2026 12:28 PM IST
    13 Feb 2026 12:28 PM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ര​ക്ത​ദ​ന​ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ര​ക്ത​ദ​ന​ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്
    ദോ​ഹ: ‘സേ​വ് ദി ​ഡേ​റ്റ് ടു ​സേ​വ് എ ​ലൈ​ഫ്’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 33ാമ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു മ​ണി വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ​വ​ർ 33576448 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ളെ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

